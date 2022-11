Incendio in una palazzina in zona via Volturno: fiamme domate, evacuati 9 appartamenti

Nella tarda serata di ieri, in via Villa Glori (traversa di via Volturno), all’interno delle cantine di una palazzina (a piano terra), si è verificato un incendio. In base alle prime informazioni si è trattato di un corto circuito.

L’intervento è stato gestito dalla polizia locale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Nessun ferito fra i condomini dei 9 appartamenti.

Le fiamme non hanno coinvolto gli appartamenti, ma a causa del fumo, i condomini hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa, trovando un'altra sistemazione temporanea.

Oggi la situazione è tornata alla normalità.