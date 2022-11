Che film danno all’Orfeo e al Capitol? In programmazione c’è… il degrado (anche al Lux)

Incredibile ma vero: i cinema Orfeo di via Oberdan e Capitol Multiplex di San Pancrazio non ci sono più da tanti anni ma in pieno centro ci sono ancora, ben visibili, le bacheche dove erano esposti i manifesti dei film in programmazione.

I due «reperti» cinematografici si trovano in piazza Garibaldi (all’angolo con strada Repubblica) e in via Cavour (angolo via al Duomo). Sulle bacheche sono appiccicati gli avvisi più svariati e il colpo d’occhio non è certo dei migliori. Spiace dirlo, però queste vetrinette si adattano bene al degrado che, purtroppo, si nota su molti muri, serrande e cartelli stradali nel centro di Parma.

A pochi passi da via Mazzini c’è un altro caso di degrado «cinematografico»: l’ex cinema Lux è proprio un brutto… spettacolo. I graffiti la fanno da padrone in piazzale Bernieri e nel percorso pedonale che conduce ai portici di via Mazzini. (David Vezzali)