Eleonora Rubaltelli, blogger parmigiana, ha presentato il suo libro di ricette a Lostello in Cittadella - Foto

Nei suoi piatti c'è tanta tradizione, merito delle nonne, ma ci sono anche quei sapori esotici che si è portata a casa dopo i numerosi viaggi. Soprattutto nel Sud est asiatico. È qui infatti che nasce la sua passione per il latte di cocco. «La mia cucina? Facile, sana e gustosa. In più mi dà gioia, perché adoro mangiare sano, senza rinunciare al gusto». Eleonora Rubaltelli, food influencer parmigiana di 29 anni, ha sempre amato mettersi ai fornelli e trafficare con le pentole.

«Cucina con me. Ricette sane per la tua tavola speciale», edito da Rizzoli è stato presentato questa mattina a "Lostello" in Cittadella. Assieme all'autrice c'era Francesca Laureri. «L'obiettivo del libro - spiega l'autrice - è di far capire come ci si può prendere cura di se stessi partendo dal cibo».