L'allarme sullo smartphone: ladri presi dopo un inseguimento a piedi in largo Luchino Visconti

Il proprietario di casa, al lavoro, ha ricevuto sul proprio cellulare la notifica dal sistema di video sorveglianza di una possibile intrusione, osservando poi dallo schermo la porta d’ingresso aperta e due uomini che stavano girovagando e rovistando all’interno dell’abitazione.

Immediata la chiamata al 112 della centrale operativa della compagnia di Parma che ha inviato subito diverse autovetture. Sul posto, in largo Luchino Visconti, si sono precipitate le pattuglie della stazione di Parma Oltretorrente e della sezione Radiomobile. I militari sono arrivati mentre i due, incappucciati, uscivano dal condominio con il bottino sottobraccio. Alla vista dei carabinieri si sono divisi e, dopo aver scavalcato le siepi che delimitano il cortile hanno provato a fuggire inseguiti dai militari. Il primo è stato fermato in via Vittorio De Sica mentre il complice in via Jenner mentre tentava di nascondersi all’interno di un cortile.

Le pattuglie, raggiunto nuovamente largo Visconti, sono state avvicinate da un condomino che ha riconosciuto gli uomini con certezza in quanto ha provato a fermarli venendo spinto violentemente in terra. Identificati in 28enne ed un 29enne di nazionalità Giorgiana, in Italia senza fissa dimora e gravati da numerosi precedenti sono stati sottoposti a perquisizione che ha consentito di trovare gli attrezzi per l'effrazione e anche la refurtiva dell’appartamento (oggetti in oro e una videocamera). E’ stata rinvenuta anche la chiave di una stanza d’albergo dove sono stati trovati circa due mila euro in contanti, una borsa da donna di marca e apparecchiatura elettronica di probabile provenienza furtiva. I due sono stati arrestati per rapina e accompagnati presso il carcere di Parma.