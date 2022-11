A1, violento scontro fra due auto: 6 feriti, quattro sono gravi

Incidente nella notte in A1. Al km 115 nord (in direzione Milano), all'altezza dell'area San Martino Ovest, per cause da accertare si sono scontrate due auto. Nell'impatto, le due vetture sono finite una molto lontana dall'altra sulla carreggiata.

Sono 6 le persone coinvolte, di cui quattro incastrate negli abitacoli: una persona è in Rianimazione, tre feriti in gravi condizioni al pronto soccorso di Parma; altre due persone con ferite lievi sono state portate a Reggio. Sono intervenute ambulanze da Parma e da Reggio.