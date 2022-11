Controlli dei carabinieri in tutta Parma: sequestrati 100 grammi di stupefacenti, trovata anche la "droga dello stupro"

Controlli dei carabinieri nei parchi e sul Lungoparma: sequestrato in totale quasi un etto di stupefacenti, fra cui cocaina, marjuana, hashish e "droga dello stupro".

Diverse zone della città sono state passate al setaccio dai carabinieri della Compagnia di Parma con il supporto dell’unità cinofila dei Carabinieri di Bologna. I militari dell'Arma sono stati impegnati nel controllo di alcune aree sensibili monitorate da tempo: la stazione, viale Toschi e il Parco Ducale e il parco Falcone Borsellino.

Il sequestro più consistente è stato fatto nel Parco Ducale dove il cane, tra le sterpaglie, nelle vicinanze del Palazzetto Eucherio Sanvitale ha scovato quasi 60 grammi di hashish. In un cestino dei rifiuti di viale Toschi c'erano invece quasi 10 grammi di droga dello stupro.

Non sono mancate denunce e segnalazioni. Al Parco Ducale un 26enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre cedeva quasi un grammo di cocaina ad un giovane. La perquisizione personale consentiva di recuperare e sequestrare 500 euro. Un 30enne sudanese è stato trovato con pochi grammi di hashish e un coltello: è stato denunciato per porto di oggetti idonei ad offendere. Tra le 70 persone controllate, anche circa una decina di giovani segnalati quali assuntori di stupefacente, trovati con quasi 20 grammi di droga.