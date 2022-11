Via Nazario Sauro, quando la movida diventa molesta e non ti fa dormire - Video

Le vie del Centro di Parma sono - per fortuna - piena di vita e di giovani. Ma a volte la movida, questa voglia di divertimento e di evasione di giovani e meno giovani, diventa un problema per chi vive (e dorme) in quelle stesse vie. Soprattutto quando non si capisce che di notte non si può fare lo stesso rumore che si fa di giorno.

Lo dimostra questo video che ci ha inviato un lettore insonne (e non per colpa sua). Il lettore parla di "inciviltà tutti i venerdì e sabato notte dall'una alle tre in Via Nazario Sauro. La Polizia e il Comune nonostante le proteste di mesi ci ignorano. Dovrebbe essere un reato penale il disturbo alla quiete pubblica".

Il video non ha riferimenti temporali, ma chiunque è passato per il centro nelle notti del fine settimana sa che in effetti almeno fino a dopo la mezzanotte la situazione è quella mostrata nel video.