Indossa pantaloni e magliette sotto i vestiti e cerca di andarsene dal negozio di via Cavour: denunciato

E' entrato nel camerino del negozio Zara di via Cavour, ha indossato pantaloni e maglie sotto i suoi vestiti e ha cercato di andarsene come se nulla fosse. Ma il 38enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dall'addetto alla sicurezza, che ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno trovato nel camerino i dispositivi antitaccheggio manomessi e i vestiti mancanti addosso all'uomo; nel suo zaino, altri vestiti rubati in mattinata. Il 38enne è stato denunciato per tentato furto aggravato e ricettazione. La merce danneggiata e non più rivendibile è stata consegnata ai responsabili del negozio.

Sempre ieri pomeriggio, le Volanti sono intervenute al negozio Tigotà per una segnalazione di furto. Una 28enne nigeriana, con precedenti per furto, è stata denunciata per tentato furto aggravato: ha cercato di rubare una confezione di olio per il corpo.

Nel corso dei controlli in centro storico, inoltre, in piazza della Pace gli agenti della polizia di Stato hanno controllato un marocchino 28enne residente in provincia. A suo carico c'era il divieto di ritorno nel comune di Parma ed era irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti, il 28enne è stato denunciato per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.