Violento tamponamento fra due auto in A1: è morto il 24enne in Rianimazione

Non ce l'ha fatta il 24enne che era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo lo scontro fra due automobili avvenuto in A1, all'altezza di Beneceto, nelle prime ore di domenica 13 novembre.

Il giovane Gianpaolo Damato era originario di Foggia e da pochi giorni si era trasferito a Parma per lavoro.

Subito dopo lo schianto il 24enne era apparso in condizioni critiche. Ferite anche altre cinque persone, portate negli ospedali di Parma e di Reggio.