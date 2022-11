Incidente in tangenziale sud: 2 chilometri di coda in direzione Fidenza

Un incidente è avvenuto in tangenziale sud all'altezza del km 6+300 nord, attorno alle 8, sulla carreggiata in direzione Piacenza. Intervengono il personale del 118 e la Polizia stradale. Sono coinvolti più veicoli: in base alle prime informazioni si tratta di un tamponamento a catena.

Disagi al traffico fra gli svincoli di via Traversetolo e di via Montanara: si sono formati 2 chilometri di coda.