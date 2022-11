"L'allungamento della pista è fondamentale per la sopravvivenza del Verdi"

E' in corso in Municipio la seduta congiunta di tre commissioni consiliari sul presente e futuro dell'aeroporto. Tanto il pubblico presente in aula. Sono intervenuti Guido Dalla Rosa Prati e Federico Wendler, rispettivamente presidente e direttore della Sogeap (la società che gestisce l'aeroporto Verdi). E' stato ribadito che l'allungamento della pista dell'aeroporto è fondamentale per la sopravvivenza del Verdi. Stanno quindi intervenendo i vari consiglieri.