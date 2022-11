Cara, dolce chiesetta delle monache - Foto

Le ultime monache di clausura che vivevano nell’attiguo monastero ed animavano con i loro angelici canti le varie liturgie, nel luglio scorso, sono state trasferite in un altro monastero, comunque la «Céza dal Bambén» è rimasta aperta al culto. Una chiesa che ha una storia alle spalle davvero ragguardevole e che, da secoli, è stata adottata dai parmigiani con una simpatica e familiare dicitura dialettale. Per chi non è di Parma e per le guide turistiche è la chiesa di Santa Maria degli Angeli, per gli studiosi e per gli appassionati d’arte si tratta di un prezioso gioiello farnesiano, ma per i «pramzàn» era, è e rimarrà la «Céza dal Bambén». Quella chiesetta che sorge a Barriera Farini, all’ombra delle secolari piante dell’Orto Botanico ed annunciava le preghiere delle monache con i rintocchi della timida campanella conventuale il cui suono, anche se ultimamente era fagocitato dal rumore assordante del traffico dello Stradone, era individuabile solo da chi, ormai pochi, anzi pochissimi, sanno riconoscere ancora i suoni, i gusti, i colori, le piccole cose e quel poco che è rimasto di una città che sta rapidamente cambiando.



Questa chiesa, con annesso convento, unitamente al monastero che un tempo sorgeva nell'attuale strada Repubblica, ospitò le monache cappuccine che da ben quattro secoli svolgevano il loro apostolato di preghiera e di meditazione nella nostra città.

La presenza delle monache cappuccine nel monastero di strada Repubblica si deve ad un nobile parmigiano: Mandicardo Bertinelli. Nella primavera del 1606 tre giovani parmigiane: le sorelle Ersilia e Lavinia e la cugina Margherita decisero di seguire la regola di Santa Chiara. Bertinelli, padre delle due sorelle, chiese alle clarisse, sia dei conventi di città che di provincia, di accogliere le tre giovani. Ma, tutti i monasteri, erano al completo, inoltre le cappuccine, essendo mendicanti, non potevano superare le 33 religiose per ogni convento. Mandicardo non si perse d’animo e, siccome la sua situazione economica glielo consentiva, pensò alla costruzione di un nuovo monastero di cappuccine. Espose il suo progetto al vescovo Picedi e al duca Ranuccio I° Farnese i quali accolsero con entusiasmo la lodevole iniziativa promettendo a Bertinelli sostegno spirituale ed aiuto finanziario. Raccolti i fondi necessari da parte della cittadinanza e da parte di Ranuccio Farnese iniziò la costruzione del monastero la cui prima pietra fu posata il 1° aprile 1607. Quando i lavori erano quasi terminati, il Vescovo, con una lettera al cardinale Borromeo, chiese due monache cappuccine del monastero di Santa Prassede in Milano: una, con l’incarico di Madre Abbadessa e, l’altra, per l’istruzione e la formazione della vita religiosa delle 23 giovani che entrarono nel nuovo monastero. Il 1° maggio 1610, in Duomo, presieduta dal Vescovo monsignor Picedi, si svolse la solenne cerimonia della vestizione delle 23 giovani. Terminata la funzione religiosa, il Presule e tutti i partecipanti si diressero verso il nuovo monastero di Santa Maria della Neve o delle «Cappuccine vecchie» che si affacciava in Strada San Michele (attuale strada Repubblica) nel palazzo ubicato all’angolo con via Collegio Maria Luigia che ospitò, nel 1817, l’Ospizio della Maternità.



Iniziò, così, la presenza delle monache cappuccine nella nostra città. L’altro avamposto delle cappuccine e cioè la popolarissima «Céza dal Bambén», all’interno della quale è venerata un’ immagine di Gesù Bambino portata a Parma da Milano dalle cappuccine nel 1610, fu costruita nel 1561 su progetto dell’architetto Gian Franco Testa, con le offerte dei fedeli per collocarci l’immagine della Madonna che era dipinta sopra le mura di Porta Nuova (Barriera Farini). Per volere del duca Ranuccio II° Farnese e della consorte duchessa Maria D’Este, nel 1686, il monastero accolse le monache cappuccine chiamate «Cappuccine nuove» e giovani educande appartenenti a nobili famiglie.



Una curiosità storica: il monastero di strada Farini fu costruito sopra le fondamenta di un altro monastero. Infatti, dalle ricerche effettuate dal cappuccino padre Felice da Mareto, si è appreso che, nel 1339, fu costruito il monastero di S. Agnese delle Agostiniane e, nel 1369, furono abbattuti da Bernabò Visconti sia il monastero di Sant’Agnese che la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e, nell’area, fu edificato un castello. Nel monastero di strada Farini vissero cinque monache che si distinsero per santità fra le quali madre Angela Gonzaga, figlia del duca Ferrante II° di Guastalla e di donna Vittoria dei principi Doria di Genova, nipote del cardinal Borromeo da parte materna.

La «Céza dal Bambén», alla quale, fino agli anni Ottanta, era «incollata» al muro di cinta l’edicola della famiglia Magnani, un tempo era frequentatissima dalle mamme che ponevano i loro cuccioli sotto la protezione del Bambin Gesù che appariva, come per magia, in un altarino posto di fianco all’altare maggiore.

Dopo avere tirato la corda di una campanella e dopo avere fatto richiesta alla monaca che stava dietro alla «ruota» di legno, trascorsi pochi minuti, appariva l’immagine benedicente del Bambinello che indossava sontuosi paramenti. L’immagine restava esposta alcuni minuti dopo di che la ruota girava, le luci si spegnevano e compariva una scritta sacra in campo «azzurro- cielo». Alle monache si chiedevano preghiere per gli ammalati, in suffragio dei defunti mentre gli studenti dell’Avviamento (sullo Stradone) e del Melloni (in Strada Farini), alla vigilia di interrogazioni o scrutini, facevano tappa in chiesa per implorare un aiuto mentre le mamme ritiravano dalla ruota un cordoncino azzurro o rosa per i loro bimbi unitamente ad una medaglietta di zinco che riproduceva «al Bambén». La campanella del convento di strada Farini, unitamente a quelle della chiesa di San Pietro D’Alcantara, anche dopo l’avvento del timer, erano le uniche azionate a mano.



Renzo Martini, in una nota tratta da un Lunario di «Parma Nostra», a proposito delle campane parmigiane riportava: «… quelle di Santa Maria Maddalena in borgo della Posta erano le più mattiniere. Quindi, era la volta di quelle di San Francesco dai rintocchi affrettati, leggeri e acerbi. Poi, vispa coma una gazzella, la campana di San Sepolcro, quella argentea di San Michele e anche quella dal suono materno di San Pietro d’Alcantara seguita da quella della «Céza dal Bambén». Particolare cura, inoltre, veniva riservata dalle monache al loro roseto che, nel mese di maggio, era un trionfo di rose e di profumi.

Come pure, nel tempo di Avvento, il presepe allestito dalla monache era un inno alla semplicità ed al buon gusto con la raffigurazione plastica della Natività che ricalcava le antiche tradizioni presepistiche . Abilissime nel ricamo e nel rammento, come le consorelle carmelitane del vicino monastero di borgo Felino, tempo addietro, alle suore del «Bambèn» venivano portati tessuti da abbellire e riparare in cambio di una piccola offerta o di qualche genere alimentare poiché le religiose vivevano di carità.

Lorenzo Sartorio