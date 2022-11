Micconi, tradizione e innovazione: «La famiglia, i trattori e... i salumi»

Dalla cura per la lavorazione della terra Dante Micconi, che tutti conoscono come Maurizio, ha fatto crescere la grande azienda contoterzi in cui oggi è coadiuvato dal figlio Emanuele. Originario di Palasone di Sissa, classe 1956, Micconi testimonia come la passione e la perseveranza sappiano dare buoni frutti, soprattutto se coltivati in sodalizio d’intenti e affetti con la famiglia.

«Lavorando con i miei ho conosciuto molto presto - racconta - l’impegno che richiede la terra. Al loro esempio devo la mia tenacia e la mia volontà. Nel periodo della trebbiatura mi ritagliavo qualche spazio e aiutavo volentieri i contoterzisti della zona. In quel periodo, a Gramignazzo, da Bertinelli, ho trovato qualcosa in più: mia moglie Patrizia. La morte prematura di suo padre Vittorio, ancor prima che diventasse mio suocero, mi aveva indotto a una scelta: agricoltore e allevatore o contoterizista? Già conosciuto dai clienti, provai così ad avventurarmi in quella che poi è diventata la mia realizzazione professionale».

«Mio figlio Emanuele - racconta - attratto fin da ragazzo dai motori, ora è l’asse portante di un mestiere che nel tempo si è sempre più diversificato. La mia forza resta la famiglia: Patrizia e i nostri figli Clara, Emanuele, Anna, da sempre condividono le innovazioni che ho apportato nei vari settori».

Con un parco macchinari all’avanguardia, Maurizio Micconi, che non ha mai smesso di essere un contadino, coltivando in proprio terreni in affitto, ha assistito all’evoluzione della tecnologia e alle incognite delle mutevoli contingenze atmosferiche.

La cultura agro alimentare appresa fin dai primi anni di vita ha fatto sì che ponesse le basi per uno degli eventi topici della bassa parmense.

«Della mia adolescenza - prosegue Micconi - ricordo l’entusiasmo con cui affiancavo il “macellino” Attilio (il norcino), che in inverno veniva a casa nostra per “la cura” del maiale (la maialatura). Grazie a lui ho conosciuto questo mondo che non ho mai lasciato ed è diventato una sfida con me stesso, sempre tesa a migliorare i risultati raggiunti dai miei salumi, che hanno avuto anche tanti riconoscimenti» (nella foto Maurizio e Emanuele Micconi premiati in Rocca a Soragna).

«A pochi giorni fa - sottolinea - risale la mia partecipazione alla manifestazione “I sapori del maiale”, partita in una piccola piazza di Sissa 27 anni fa. In accordo con le autorità comunali, in quattro macellini avevamo dato il via alla trasformazione della carne di maiale “in diretta”, con l’obiettivo di mantenere vivo il valore che il suino aveva avuto nell’economia delle passate generazioni».

«Il nostro successo - rileva con un pizzico d'orgoglio - non è passato inosservato e alcuni comuni limitrofi si sono messi in cordata dando inizio al November Porc, conosciuto ormai anche all’estero».

La scheda

Nome: Dante (Maurizio) Micconi

Età: 66 anni

Studi: Licenza media

Hobby: Macellino (norcino)

Azienda: Azienda agricola Micconi Dante, via Co’ di Sotto 32, Gramignazzo di Sissa Trecasali

Attività: Contoterzi e coltivazione dei campi.