Insetti e sudiciume: chiuso un punto vendita di cibo in via D'Azeglio

Nei giorni scorsi sono stati controllati due esercizi commerciali in Oltretorrente dagli operatori del nucleo Commercio della polizia locale. La situazione più grave è stata riscontrata in un negozio artigianale di via D'Azeglio che produce e somministra alimenti. Il controllo effettuato dagli operatori, con la collaborazione dei servizi Igiene degli alimenti e Igiene Pubblica dell'Ausl e i vigili del fuoco, ha portato alla luce una gravissima situazione igienico sanitaria sia dei luoghi di produzione che dei magazzini, con presenza di insetti, sudiciume e rifiuti di ogni genere. Inoltre è stata verificata la mancanza di documentazione obbligatoria e la violazioni alla normativa sul commercio.

E' stata disposta la chiusura immediata dell'esercizio di vendita fino a data da definirsi.

In un secondo esercizio commerciale in via Imbriani i controlli hanno evidenziato tre infrazioni alla legge sul commercio con verifiche sanitarie per alcune scatole di alimenti posti in vendita e trovati in cattivo stato di conservazione.