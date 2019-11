Razzia in tre negozi del centro: arrestati. La videosorveglianza ha ricostruito i loro passi

Avevano fatto razzia di capi di abbigliamento in vari negozi del centro ma la loro fuga si è conclusa in via Garibaldi. Sono stati infatti arrestati dalle Volanti due ladri ghanesi, di 43 e 39 anni, il primo già conosciuto dalle forze dell’ordine. Utilizzando una borsa schermata ieri mattina hanno colpito in via Mazzini, da Champion e H&M, e in via Dante da Tezenis del valore di 700 euro. È stata la dipendente di Champion a descriverli al 113. Anche grazie alle immagini di videosorveglianza del centro è stato possibile ricostruire il percorso fatto dai due malviventi. Prezioso anche il lavoro della polizia scientifica sulla borsa modificata ad hoc per eludere il sistema di allarme. Questo pomeriggio saranno processati per direttissima. Il doppio arresto è avvenuto nel corso di controlli a tappeto non solo del centro di Parma, ma anche di zone come San Leonardo e Oltretorrente che la questura sta mettendo in atto con l’ausilio, oltre che delle Volanti, del Reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile.

