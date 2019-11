Rubano il portafogli a un compagno di classe: quattro minorenni denunciati

Quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni, due nati a Parma e due nati all'estero sono stati denunciati per furto alla Procura dei minori di Bologna dopo un intervento della Polizia in un istituto professionale della città. Gli agenti sono stati allertati in seguito al furto di un portafogli a uno studente. Parte del contenuto è stato ritrovato in possesso di un compagno di classe, che è stato denunciato insieme agli altri tre amici che lo avrebbero aiutato.

Nel frattempo continuano i controlli mirati anti-baby gang da parte della Questura, con coinvolgimento della Squadra volanti, della Mobile, e del reparto Prevenzione crimine. In particolare, si è cercato di rintracciare autori di tentati furti o rapine o estorsioni. Durante questi controlli sono stati individuati due minorenni su cui pendevano due ordine di carcerazione da parte della Procura per i minori di Bologna, accompagnati all'istituto penale per minorenni di Bologna. Uno, attualmente 19enne, di origine marocchina, era stato il protagonista nel 2016 di una rapina impropria alla Coin. Insieme a due complici aveva tentato di rubare un profumo e aveva lanciato addosso all'addetto alla sicurezza una sedia in metallo. Era stato comunque bloccato e condannato dal tribunale per i minorenni a un anno e 6 mesi. Il secondo, un 18enne parmigiano, nel luglio 2018 era stato protagonista di una tentata estorsione di un tentato furto con destrezza a Riccione. Era stato condannato a 5 mesi di reclusione.

All'Esselunga di via Pertini è stato invece fermato un 17enne di origini romene che aveva tentato di portar via profumi per 800 euro.