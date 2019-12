Addosso aveva alcuni ovuli di cocaina: 27enne arrestato dopo il tentativo di fuga

Quando i carabinieri gli si sono avvicinati per un controllo, subito è scattata la fuga. Durata poco, per la verità: i militari di Parma Oltretorrente lo hanno bloccato poche decine di metri più in là, in via Baganza. E a quel punto è scattata la perquisizione:addosso il 27enne nigeriano residente a Parma e incensurato aveva alcuni ovuli di cocaina per un totale di 15 grammi e 250 € presumibilmente provento dell’attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio un nigeriano di 25 anni trovato in possesso di 6 g di cocaina e della somma in contanti di 800 €.

