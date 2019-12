Picchiato e derubato sotto i Portici della Pilotta: tre arresti

Era stato avvicinato con una scusa - la richiesta di che ora fosse - mentre passava sotto i Portici della Pilotta per andare a recuperare l'auto al parcheggio Toschi. E a quel punto era scattato l'agguato: picchiato brutalmente da tre giovani rapinatori, un 47enne parmigiano era finito all'ospedale. Era accaduto nella notte tra il 4 ed il 5 maggio scorso. La banda gli aveva portato via l’orologio ed il borsello contenente il portafogli con una piccola somma di denaro, il telefono cellulare e documenti. Ma soprattutto restavano una frattura bilaterale della mandibola, la frattura scomposta dell’omero e di un dito e delle contusioni multiple su tutto il corpo.

Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso l’esame delle immagini di tutte le telecamere presenti in zona, sono riusciti a individuare i tre responsabili ed a documentarne gli spostamenti prima e dopo l’aggressione. Ma i loro volti erano del tutto sconosciuti.

Una prima svolta alle indagini è arrivata dall’analisi dei tabulati dello stesso telefono: poche ore dopo la rapina stessa, lo avevano utilizzato con una scheda sim rumena per inviare alcuni messaggi. E i poliziotti sono risaliti ad altre due utenze collegate. Tutte e tre avevano agganciato per varie ore le “celle telefoniche” nei pressi della stazione centrale di Milano.

E di fatto si è arrivati i tre: Laurentiu Valentin Hoanca, 34 anni, Daniel Ionut Mihalcea, 28 anni e il coetaneo Ninel Georgel Toader.

Nei confronti dei tre rapinatori è stata dunque emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere e, vista la loro irreperibilità sul territorio nazionale, un Mandato d’Arresto Europeo.

Attraverso il pronto coinvolgimento del Servizio Centrale di Cooperazione Internazionale di Polizia, è stata immediatamente attivata la Polizia rumena che, nel breve volgere di pochi giorni, ha comunicato l’avvenuto arresto dei tre.I due 28enni sono stati raggiunti dal provvedimento all’interno di una Casa di reclusione rumena, dove si trovano per l'espiazione di delitti commessi in Romania, il complice è stato rintracciato e arrestato e sono state avviate le procedure per la consegna all’Italia.