Non paga il tassista, minaccia di ucciderlo e poi picchia i poliziotti: arrestata trans

Il taxi si è fermato davanti alla Questura: a bordo il tassista e la cliente, una trans che l'uomo aveva accompagnato da Reggio e Parma e che a quel punto diceva di non avere abbastanza solidi per pagare.

La trans, sprovvista di documenti, è stata accompagnata negli uffici per l'identificazione. Non prima di minacciare di uccidere il tassista. Una volta all'interno ha minacciato anche gli agenti e poi di tirar fuori un coltello dalla borsa per ferirsi e non sottoporsi alla fotosegnalazione. A quel punto gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino per evitare che si potesse fare male o utilizzasse il coltello contro altri. Mentre i poliziotti cercavano di bloccarla ha reagito con calci e pugni ed è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per insolvenza fraudolenza. La trans, che è risultata di origine romena, 34 anni, e con condanne a suo carico per rapine e reati conto la persona, è stata condannata nel processo per direttissima e portata nel carcere di via Burla.