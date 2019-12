Scontro frontale auto-scooter in via Trento: tre feriti, strada bloccata

Grave incidente oggi pomeriggio prima delle 17 all'incrocio fra via Trento e via Alessandria. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Bmw si è scontrata frontalmente con uno scooter ed è poi finita contro una Peugeot che a sua volta è finita dentro il negozio di una parrucchiera infrangendone la vetrina.

Tre le persone rimaste ferite: due lievemente ed una terza, la donna alla guida dello scooter, con ferite di media gravità. Fortunatamente il negozio era stato chiuso appena quindici minuti prima e quindi era deserto, ma la proprietaria che abita nelle vicinanze non appena ha visto la scena avrebbe avuto un malore. La zona è stata completamente transennata e il traffico è bloccato. Sul posto gli uomini dei vigili del fuoco e del 118.

