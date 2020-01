Denunciato un ghanese, foglio di via per due rumeni

Continuano i controlli del territorio da parte della questura. Controlli rafforzati da un aumento delle Volanti impegnate e l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Reggio. All’angolo tra via Venezia e via Trento ieri sera le Volanti hanno notato un ghanese intento a spacciare marijuana. In casa aveva un altro piccolo quantitativo. In tutto 20 grammi che i poliziotti hanno trovato perquisendo anche casa sua, il ghanese è stato denunciato. Sempre ieri sera identificate 30 persone e controllati 8 autoveicoli. Mercoledì invece le Volanti in via Europa hanno dato il foglio di via a due rumeni, uno già conosciuto per reati contro il patrimonio. Erano anche residenti al Sud. Sempre mercoledì gli agenti hanno intercettato due marocchini che poco prima nei pressi del Centro Torri in auto avevano minacciato di sparare un altro automobilista. Grazie alla descrizione e alle nuove tecnologie di lettura targhe li rintracciano. In auto i due, già noti alle forze dell’ordine, non avevano armi na vestiti rubati. Uno di loro è stato denunciato per ricettazione.

