Uno tenta il bottino a Mediaworld, l'altro a Ovs: arrestati

Due interventi e altrettanti arresti ieri da parte della Squadra Volanti. I poliziotti nel pomeriggio sono intervenuti a Mediaworld, dove gli addetti alla vigilanza avevano appena bloccato un 28enne del Bangladesh che aveva messo all'interno di una borsa schermata giochi per playstation e per altri consolle per un valore di circa 400 euro. Ai controlli è emerso che 10 giorni fa era stato arrestato dai carabinieri a Bologna per un episodio simile e aveva ricevuto, oltre a una denuncia, il divieto di dimora a Bologna. E' stato arrestato per tentato furto aggravato e oggi comparirà al processo per direttissima.

E' stato invece arrestato per rapina un 27enne originario del Marocco e irregolare sul territorio italiano: dopo aver nascosto abiti sotto il giubbotto, ha tentato di varcare le casse senza pagare. Quando l'addetto alla vigilanza l'ha bloccato, lo ha spinto con veemenza per fuggire, senza riuscirvi. L'uomo, sarà anche denunciato a piede libero per immigrazione clandestina.