Aveva il divieto di avvicinarsi alla ex, lei se lo ritrova in un locale: denunciato

Era già stato arrestato un anno in flagranza dagli uomini della Squadra volanti: stalking nei confronti della ex. E per questo l'uomo, un 65enne italiano, aveva ricevuto anche il divieto di avvicinamento alla sua vittima. Sembrava che avesse messo fine alla sua opera di persecuzione, e invece due giorni fa la donna se lo è ritrovata nello stesso locale. A quel punto ha immediatamente chiamato il 113 e i poliziotti, subito arrivati, lo hanno denunciato per violazione delle misure del divieto di avvicinamento alle persone offese, introdotto dal Codice rosso.

