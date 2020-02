Ruba cibo, aggredisce il commesso e poi cerca di ferire il vigilante: arrestato

Prima ha tentato una spesa gratis di alcuni generi alimentari all’interno del supermercato di piazza Ghiaia, poi - scoperto dall commesso del supermercato - non ha esitato ad aggredirlo. A quel punto, rincorso dall’addetto alla sicurezza, gli ha scagliato addosso alcuni oggetti contundenti per guadagnarsi la fuga. Prontamente bloccato e trattenuto sino all’arrivo della pattuglia dei carabinieri del Radiomobile, la sua impresa è finita in manette.

Ad essere arrestato per rapina impropria e lesioni aggravate, un 24enne italiano che nel tardo pomeriggio di ieri aveva preso di mira il supermercato. E' detenuto nelle camere di sicurezza della stazione acrabinieri in attesa del rito per direttissima.