Inseguimento nella notte in via Baganza: le volanti bloccano un bengalese su una moto rubata

In sella a una moto di grossa cilindrata in via Stirone senza molti dispositivi e con targa rubata alla vista delle Volanti si è dato alla fuga.

È accaduto ieri sera poco prima delle 22. Il pilota, un ragazzo di 19 anni nato a Parma na di origine bengalese, alla fine è stato bloccato da tre Volanti dopo un folle inseguimento in via Baganza. Per lui tre denunce e numerose sanzioni al codice della strada. Non era neppure in possesso di una patente per guidare una moto di questa cilindrata. Non è un caso che le Volanti stessero pattugliando la zona dal momento che stavano effettuando dei controlli contro i furti. Infatti poco prima di incrociare il motociclista, le Volanti avevano fermato un Bmw sospetto a bordo del quale c’erano due rumeni, entrambi pregiudicati per furto in abitazione. Tutti e due sono stati allontanati da Parma.