Droga, due arresti per spaccio in viale Vittoria

Due arresti dei carabinieri per droga. Ieri intorno alle 21 in viale Vittoria, una zona in cui ultimamente i cittadini hanno di nuovo lanciato l’allarme raccontando alla Gazzetta di donne minacciate dai pusher, un nigeriano del ‘95 è stato visto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile in borghese vendere una dose di cocaina a un italiano del ‘72 nel tratto che porta a piazzale Santa Croce. Alcune donne che erano presenti hanno filmato con uno smartphone i carabinieri in borghese e chiamato la polizia credendo che “due italiani (in realtà carabinieri) stessero aggredendo un ragazzo di colore”. Arrivati sul posto, gli agenti delle Volanti hanno riconosciuto i carabinieri e chiarito l’equivoco. Il nigeriano, bloccato a fatica dai militari, che abita nel quartiere Montanara, dopo una perquisizione domiciliare in cui è spuntata altra droga, è stato arrestato e, in attesa di processo, per lui è scattato l’obbligo di firma. Arrestato dai militari del Nucleo investigativo anche un ivoriano del ‘93 visto spacciare a una parmigiana del 95 al parco Ducale, una dose di marijuana da 5 grammi e arrestato. Inoltre, due denunciati, uno del 1982 per un coltello in via Emilia Est e un altro perché, sempre in via Emilia Est, aveva a bordo dell’auto una mazza da baseball. Poi guida in stato di ebbrezza.