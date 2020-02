Carcere, il solito detenuto dà fuoco un reparto: due poliziotti in ospedale

Nuovo incendio ieri sera al reparto isolamento del carcere di via Burla, chiamato iride, da parte del solito detenuto magrebino che aggredì anche un medico e che non è ancora stato trasferito. Il bilancio dell'incendio è di 2 poliziotti finiti in ospedale per intossicazione da fumo con una prognosi di sette giorni. “Vanno presi provvedimenti esemplari - ha spiegato stamattina presto Gianluca Giliberti, segretario regionale del Sinappe - per punire i detenuti facinorosi e forniti strumenti efficaci di contrasto alle condotte aggressive. La situazione è esplosiva e prima o poi accadrà qualcosa di irreparabile”.

