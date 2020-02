Doppio blitz di violenza e vandalismi in un bar di via Savani: arrestato 30enne

Due blitz a distanza di qualche ora costellati da violenza e vandalismi ai danni di un bar di via Savani. Per giustificarsi, il trentenne, ha detto di essere il proprietario dell'attività. Primo episodio lunedì sera, quando l'uomo, oltre a danneggiare la vetrina, ha iniziato a molestare la titolare. Dopo essersi allontanato tornava la mattina dopo, ieri, in evidente stato alterato, per rompere definitivamente la vetrata e danneggiare l'interno del bar, rovesciando tavoli e sedie, minacciando anche chi, all'esterno, si avvicinava per cercare di capire cosa stesse succedendo, attirato dal rumore. Davanti al bar "La Gustosa" è arrivata una pattuglia della Volante, che ha arrestato il trentenne.

Portato negli uffici della Questura di Parma è stato deferito in stato di libertà per il reato di minacce aggravate. A conclusione dell’udienza di convalida dell’arresto, legittimamente eseguito, allo stesso veniva applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Parma, con rinvio dell’udienza per richiesta termini a difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA vandalismo