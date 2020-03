Il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri ha arrestato un nigeriano classe 96 con numerosi alias e precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare ieri sera intorno alle 22, vicino a via del naviglio, veniva fermato dai militari che prendeva a calci e pugni con veemenza nel tentativo di scappare nuovamente. Il nigeriano è attualmente detenuto per essere sottoposto a processo per rito direttissimo

