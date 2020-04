Infermiera torna da Vaio stravolta dalla stanchezza: colpo di sonno e auto contro la siepe

Non ha fortunatamente avuto nessuna conseguenza l'incidente occorso oggi pomeriggio verso le 15,30 alla Crocetta, quando un'auto è uscita di strada finendo contro una siepe, ma è indicativo di quello che sta succedendo in questi giorni. Al volante infatti c'era una infermiera in servizio a Vaio che stava tornando a casa dopo un estenuante turno di lavoro. Travolta dalla stanchezza è stata vittima di un colpo di sonno che le ha fatto perdere il controllo del veicolo. Subito soccorsa dai colleghi del 118 non ha fortunatamente riportato conseguenze serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA infermiera

incidente