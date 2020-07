Due minorenni sorprese a rubare cosmetici. Un 46enne bloccato "col bottino" da Zara

Finito il lockdown anche i ladri si sono rimessi "in attività" e di nuovo i negozi sono finiti nel mirino.

Lunedì mattina i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti all' Oviesse, dove due ragazze di 15 e 16 anni erano state sorprese a rubare cosmetici. In particolare, gli addetti alla sicurezza le avevano viste aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del reparto profumeria, prelevando alcuni prodotti e nascondendoli tra alcuni capi di abbigliamento. Le due ragazze sono state accompagnate negli Uffici della Questura per l'identificazione e gli adempimenti del caso. Riaffidate ai rispettivi genitori e visibilmente scosse, sono state denunciate per furto aggravato.

Stesso epilogo per un 46enne che nel pomeriggio di lunedì ha fatto scattare l'allarme sonoro delle barriere antitaccheggio del punto vendita Zara. Fermato dagli afddetti alla vigilianza, i poliziotti hanno poi accertato che aveva cercato di rubare capi per un valore di quais 80 euro. E' stato denunciato per furto aggravato.