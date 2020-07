Fermato in via Po con lo "shaboo" suddiviso in dosi e parecchio contante: arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato per spaccio di droga un filippino di 44 anni residente a Parma. Lo hanno trovato in possesso di 5 grammi di shaboo, la droga sintetica con effetti particolarmente devastanti sugli organismi di chi ne fa uso.

Fermato in via Po, oltre alla sostanza stupefacente già suddivisa in dosi,aveva con sè denaro contante, in banconote da piccolo taglio,per 400 euro, presumibilmente derivato dall’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito do trpvare il materiale per il confezionamento delle dosi. Ora è ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA shaboo

arresto