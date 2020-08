Fattoria di Vigheffio, rubati gli attrezzi da giardino della cooperativa sociale Emc2

Subire un furto è sempre amaro. Quando accade ad una cooperativa sociale che lavora sui temi dell'inclusione, lo è forse anche un po' di più. A finire nel mirino dei ladri è stata stavolta Emc2 Onlus: venerdì mattina attrezzi e strumenti da giardinaggio sono spariti dal suo podere presso la Fattoria di Vigheffio.

Un bottino da svariate migliaia di euro, "un danno - scrivono i soci - che colpendo una cooperativa sociale, colpisce di fatto le sue lavoratrici e i suoi lavoratori, per cui il lavoro è dignità, comunità, solidarietà, crescita. Un gesto così meschino non fermerà certo la nostra energia cooperativa. In Fattoria abbiamo messo radici: portiamo avanti da tempo un progetto di agricoltura sociale, fatto di coltivazioni e laboratori di allenamento al lavoro. Le radici sono salde, il terreno è fertile: non sarà un furto a farci vacillare. Ci spettina le foglie forse, ma non ci sradica di un millimetro".