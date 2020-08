Sei colpi "on the road" in 15 giorni: arrestato rapinatore seriale

Sin dalla prima rapina per strada, lo scorso 30 luglio, per il personale della Sezione Antirapina della Squadra Mobile è stato chiaro di avere a che fare con un "seriale": e infatti si sono succedute descrizioni fisiche e di modus operandi che facevano pensare allo stesso autore. Quello che in 15 giorni ha collezionato quattro rapine, un furto con strappo, un ingente furto di occhiali in un negozio e una estorsione.

Grazie alla collaborazione di alcune fonti contattate, il cerchio si è stretto attorno a un cittadino di origine gambiana, Alagie Drammeh, 23 anni, riconosciuto dalle diverse vittime in sede d’individuazione fotografica.

Il 21 agosto scorso, l'uomo è stato rintracciato da una Volante a Parma, accompagnato in Questura e sottoposto a Fermo d’Indiziato per i reati di rapina aggravata, estorsione, furto con strappo e furto aggravato, il tutto con il vincolo della continuazione.

La lunga serie di fatti di cui è considerato l'autore parte il 30 luglio scorso verso le 2,15 in via Reggio, quando na ragazza di 21 anni è stata raggiunta alle spalle da un cittadino di colore che le ha strappato il telefono cellulare che teneva tra le mani; subito dopo l’uomo l'ha aggredita sferrandole numerosi pugni al volto per rubarle la borsetta. La ragazza ha provato a difendersi spruzzando uno spray antiaggressione e tenendogli bloccata una gamba, ma la violenza del giovane non si è placata, e a quel punto la 21enne ha lasciato la presa. Accompagnata al Pronto Soccorso per essere medicata, è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Il 7 agosto scorso, un giovane che aveva terminato il suo turno di lavoro, uscito dalla sua casa in centro per recarsi a prelevare del denaro a un Postamat è stato avvicinato da due individui di colore che gli chiedevano del denaro per "mangiare”.

Al rifiuto del ragazzo, che nel frattempo avendo intuito che non era il caso di recarsi a prelevare del denaro, è stato aggredito dai due che hanno tentato di strappargli il borsello che teneva a tracolla. Il giovane è riuscito a trattenere il borsello nonostante la cinghia si fosse lacerata ma non il telefono cellulare che gli è stato sfilato dalla tasca dei pantaloni. E dopo il suo tentativo di fuggire, è stato di nuovo raggiunto dai due individui che, dopo averlo bloccato per un braccio, gli hanno strappato la collana che portava al collo.

A quel punto, il rapinatore che aveva con sè il telefono si è allontanato mentre il complice ha costretto la vittima a prelevare, da una banca in via Repubblica, del denaro per riavere il cellulare. Che però, alla consegna di 50 euro, non è mai stato restituito.

Due giorni dopo, il 9 agosto, un cittadino di colore, approfittando del fatto che erano in corso lavori di ammodernamento all’interno di un negozio di ottica in Oltretorrente, è entrato dal retro del negozio nell’annesso magazzino, portandosi via 47 paia di occhiali da sole ed una telecamera, il tutto per un valore di circa 3 mila euro.

Il 10 agosto un cittadino di origine indiana, uscito da un negozio di alimentari in viale Piacenza è stato aggredito da un giovane di colore che gli ha strappato la collana d'oro che portava al collo, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

La mattina del 16 agosto un cittadino brasiliano che si trovava in via XX Settembre è stato avvicinato dal "solito" rapinatore, in sella a una bicicletta, e gli ha strappato dalle mani la banconota da 50 euro che stava consegnando ad un amico per alcune commissioni.

Alle 4 dello scorso 17 agosto, un cittadino di colore ha poi compiuto un furto all’interno di un market nella zona di via Venezia; in tale circostanza, i rumori provenienti dall’interno avevano svegliato due ragazzi che sono usciti nel cortile interno e si sono trovati di fronte al ladro che li ha minacciati con un coltello per poi darsi alla fuga. Una volta all’esterno ha continuato a minacciare di morte i due testimoni qualora lo avessero inseguito. Il bottino questa volta è stato il fondo cassa lasciato nel registratore di cassa, pari a 300 euro e 200 dollari americani.

L’arresto del 23enne, che ora si trova nel carcere di via Burla, segue di pochi giorni quello di Ousmane Leye, di origine senegalese che, lo scorso 13 agosto era stato sottoposto a Fermo d’Indiziato di delitto sempre da parte del personale della Sezione Antirapina della Squadra Mobile per due episodi di rapina, avvenuti uno lo stesso 13 agosto e l’altro il giorno precedente, con vittime due signore di 68 e 82 anni alle quali erano state strappate con violenza le collane d'oro che indossavano.