Reagisce al controllo con calci e pugni: arrestata una 43enne

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Parma hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali una 43enne residente a Parma che ieri sera in via Savani ha tentato di sottrarsi al controllo all’interno di un bar colpendo con pugni e calci i militari. Si trova agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima. I carabinieri sono ricorsi alle cure del pronto soccorso: uno di loro, colpito a uno zigomo, ha lesioni giudicate guaribili in 5 giorni per trauma cranio facciale..

