Una maxi-rissa è scoppiata poco prima delle 6 in via Coppi, all'ex Salamini. Non si sa ancora quante persone siano coinvolte, ma di certo quattro sono finite all'ospedale: due in gravi condizioni nell'area codici rossi del Pronto soccorso, una con ferite di media gravità e una con lievi ferite, pare provocate da armi da taglio.

Le forze dell'ordine, intervenute, stanno cercando di ricostruire tutto l'accaduto e di identificare tutti i coinvolti.