Attenzione ai furti nelle auto vicino ai supermercati: i consigli della polizia

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti all'Ipercoop del Centro Torri, per la segnalazione di una persona sorpresa a rubare. Le guardie giurate in servizio avevano poco prima bloccato uno straniero che era stato visto impossessarsi di quattro punte di parmigiano reggiano e di 6 salami di Felino, che aveva nascosto in uno zaino.

L’uomo, dopo aver acquistato alcuni articoli nella parafarmacia all’interno del supermercato, aveva lasciato il supermercato “dall’uscita senza acquisti” e poco dopo era stato fermato dalleguardie giurate.

Gli agenti di polizia hanno identificato l’autore del furto per un cittadino brasiliano, classe 1974, residente in provincia, gravato da precedenti di polizia, sottoposto ad avviso orale, con obbligo di presentazione alla P.G., irregolare sul territorio nazionale. L’uomo veniva indagato in stato di libertà per furto aggravato di beni alimentari per un valore complessivo di 200 euro circa, merce che contestualmente veniva restituita al direttore del supermercato.

Un altro fenomeno che si sta registrando è quello dei furti su autovetture nei pressi dei centri commerciali.

Per questo motivo la polizia fornisce alcuni consigli utili.

La tecnica consiste nell’approfittare della distrazione dei clienti dei supermercati che, appena usciti dall’esercizio commerciale, intenti a caricare la propria auto della spesa, in maniera distratta lasciano la propria borsa o altri effetti personali di valore sui sedili della propria auto. Approfittando della distrazione, i malintenzionati, in maniera fulminea, fanno sparire la borsa ed altri beni di valore.

In alcuni casi si sono registrate tecniche anche più affinate, a volte viene dolosamente ingenerata la distrazione delle persone, in alcune circostanze danneggiando uno pneumatico, o ancora danneggiando parti della carrozzeria delle vetture.

Per questi motivi la polizia invita tutti alla massima attenzione, ed in casi sospetti ad avvisare immediatamente il 113.