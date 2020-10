Era sospettato di avere armi. In casa c'erano invece cocaina e orologi rubati: arrestato

Un cittadino albanese incensurato è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile di Parma durante un controllo nella sua abitazione. A carico dell’albanese c'erano sospetti che potesse detenere armi ma quando gli agenti sono arrivati nella casa, nella zona di via Parigi, hanno trovato cocaina e orologi probabile provento di furto. L’uomo è stato arrestato e un connazionale che condivideva con lui l’appartamento denunciato. Sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari degli orologi.

