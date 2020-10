Aveva tentato la rapina con coltello in un bar: denunciato insieme all'82enne che gli fornì l'auto

Il 3 luglio intorno all’una, indossando cappello e mascherina, era entrato all’interno di un bar di Sorbolo Mezzani, si era diretto verso le macchinette del videopoker ed aveva tentato di portare via il cambiamonete, sollevandolo di peso. Alla reazione del titolare, aveva estratto un coltello, con lama di circa 40 cm, agitandolo ed urlando all’indirizzo del proprietario di non avvicinarsi, che non avrebbe esitato ad usarlo. A quel punto aveva lasciato cadere il cambiamonete ed era fuggito a bordo di un’auto.

Tutta la scena era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Ed è proprio estrapolate le immagini che i carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani si sono messi sulle tracce del rapinatore. Con la targa dell'auto, le ricerche hanno preso la giusta direzione. È stato individuato il proprietario, un 82enne di Mantova che risulta “intestatario fittizio” di diverse auto, concesse in uso a terzi soggetti. E da lì si è risaliti fino al rapinatore, un 39enne albanese, residente a Brescello, che solamente il giorno prima dell’irruzione al bar è entrato in possesso dell’auto, subito dopo abbandonata.

Il 39enne è stato denunciato per tentata rapina, l''82enne per favoreggiamento.