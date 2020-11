Colpo grosso in una villetta a Marano: rubati 84 orologi per 5 milioni di euro

Decine e decine di orologi di valore per una stima complessiva di oltre cinque milioni di euro.

E’ il bottino di un furto commesso ieri sera in una villetta di Marano, nella periferia sud di Parma.

I ladri, approfittando dell’assenza del proprietario, si sono introdotti nell’edificio forzando una finestra e poi hanno smurato la cassaforte dove erano contenuti 84 orologi delle marche più prestigiose. Il proprietario, un commerciante di oggetti preziosi, si è accorto di quanto successo attorno alle 22 quando è rincasato ed ha trovato la casa svaligiata.

Chi ha agito sapeva bene cosa rubare: nella casa infatti, secondo i primi riscontri della polizia, non è stato toccato nient'altro; i ladri non hanno nemmeno cercato in cassetti e armadi lasciando tutto intatto, tranne ovviamente la cassaforte.