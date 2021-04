Maxisequestro di droga: 5 kg di cocaina per un valore di 700 mila euro

Tre arresti e un maxisequestro da 5 kg di cocaina. Questo il risultato di un’operazione messo a segno dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Parma che l’altro ieri hanno fermato una macchina condotto da un cittadino albanese.

L’uomo evidentemente nervoso è stato controllato e la sua autovettura perquisita: a bordo sono state trovate droga e denaro e quindi la perquisizione è stata allargata anche la sua abitazione dove sono stati trovati il fratello e un connazionale.

Anche in casa i militari hanno rinvenuto altra droga e quindi hanno sottoposto a perquisizione anche una seconda autovettura dentro la quale sono stati trovati 4 kg di sostanze. In totale la droga sequestrata messa in commercio avrebbe avuto un valore di 700.000 euro.