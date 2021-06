Il rapinatore del Conad? Aveva già colpito in due farmacie: stessa arma, stessa tecnica

Lo avevano arrestato l'11 giugno scorso in flagranza, insieme al fratello Roberto, per concorso in rapina pluriaggravata al supermercato Conad di via Giovenale.

Ma adesso la lista dei blitz di Paolo Palomba si allunga: gli investigatori della Questura sono riusciti ad attribuirgli anche due colpi in altrettante farmacie parmigiane avvenute nelle settimane precedenti: il 29 maggio quando, poco prima della chiusura, travisato ed armato di pistola aveva fatto irruzione all’interno della Farmacia “Cassitto” sita in largo Parri e, sotto la minaccia dell’arma, si era fatto consegnare l’intero contenuto del registratore di cassa. E poi dieci giorni dopo, l’8 giugno, quando con le stesse modalità, intorno a mezzogiorno, aveva colpito la farmacia “Lloyds” sita in via Fleming.

Le due rapine sono state portate a compimento in pochissimi attimi e senza lasciare alcuna traccia, ad eccezione delle registrazioni dei sistemi di video sorveglianza di entrambe le farmacie che hanno consentito di documentare entrambe le azioni e di acquisire le immagini del rapinatore in azione..

Il raffronto delle immagini che ritraevano Paolo Palomba mentre, arma in pugno, minacciava le cassiere del Conad e quelle che ritraevano il rapinatore delle farmacie, hanno fatto ipotizzare agli investigatori dell’Antirapina della Squadra Mobile che si trattasse della stessa persona, così come il confronto dell’arma utilizzata nei tre colpi evidenziava che si trattasse della medesima pistola e che corrispondesse perfettamente a quella rinvenuta e sequestrata nell’abitazione dei fratelli Palomba.

Posto di fronte a questi elementi, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità e consentito agli investigatori di recuperare i capi di abbigliamento indossati durante le due rapine nelle farmacie, che aveva nascosto in una pertinenza comune del suo palazzo.

La Procura della Repubblica di Parma ha chiesto ed ottenuto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere anche in relazione a questi due ulteriori capi di imputazione.