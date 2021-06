Uno deve scontare una condanna per frode e lesioni, l'altro per rapina e traffico di droga: rintracciati e portati in carcere

Controlli da parte della Compagnia di Salsomaggiore per prevenire e reprimere lo spaccio.

In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di Medesano, hanno arrestato un 37enne campano a carico del quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per i reati di rapina e traffico di sostanze stupefacenti.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2018 ed il 2020 e riguardano episodi avvenuti nel quartiere di Rione Traiano a Napoli.

L’uomo, gravato da vari precedenti di polizia specifici e già sottoposto ai domiciliari per altri fatti, è stato portato in via Burla a Parma.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, nel corso di medesimi controlli, hanno perlustrato, le aree in prossimità della stazione ferroviaria, i parchi cittadini ed alcune piazze del centro.

I militari della Stazione di Parma Centro, hanno rintracciato ed arrestato un 53enne siciliano destinatario di un provvedimento di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica di Palermo, in quanto condannato definitivamente a 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode alle assicurazioni e lesioni personali.

L’uomo faceva parte di un sodalizio criminale che non esitava a causare, a persone in difficoltà economica, lesioni personali come fratture di arti, simulando degli incidenti, per ottenere indebitamente indennizzi risarcitori dalle varie compagnie assicuratrici.

I fatti contestati, risalgono al periodo compreso tra il 2016 ed il 2019, tutti commessi in Sicilia

Anche lui è stato portato nel carcere di Parma.