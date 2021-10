Controlli in strade e parchi: quattro denunciati e quattro multati

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in particolare delle Stazioni di Parma Oltretorrente, Parma Centro, Vigatto, Langhirano e Tizzano coi colleghi del Radiomobile e del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno svolto un servizio finalizzato a prevenire furti, rapine e spaccio e consumo di droghe

Sono stati predisposti numerosi posti di controllo:controllati circa ottanta mezzi in transito e più di centotrenta persone. Sono stati sanzionati quattro soggetti per violazioni al codice della strada.

Complessivamente, quattro le denunce: la prima per resistenza a pubblico ufficiale a un 31enne nigeriano che in Via Palermo, per evitare il controllo, ha tentato la fuga aggredendo i militari. La seconda per ricettazione a un 25enne ivoriano, fermato in Via Pascal a bordo di un motorino risultato rubato a luglio a un parmigiano, a cui è stato restituito.

-Ancora, denuncia per evasione a un 68enne italiano, agli arresti domiciliari, individuato a passeggio per le vie della città. E infine una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ad un 20 enne nigeriano, controllato in via Emilia Est, e stato trovato con un bastone di legno di 61 centimetri.

Inoltre, i militari del Nucleo Cinofili di Bologna hanno effettuato controlli con unità antidroga presso alcune scuole secondarie e parchi pubblici, senza rinvenire alcuna sostanza.