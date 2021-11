Si barrica in casa dell'ex compagna armato di coltello e la minaccia di morte: arrestato

Appena gli hanno aperto la porta, si è lanciato all'interno dell'appartamento brandendo un coltello e minacciando di morte l'ex compagna.

E' accaduto ieri in viale Bottego dove i poliziotti della Squadra Volanti sono arrivati grazie alla chiamata del nuovo fidanzato della donna, una 40enne ucraina. Una volta sul posto l'uomo ha spiegato che l'ex della 40enne, un coetaneo marocchino padre di una delle sue figlie, si era presentato a casa ed era riuscito ad entrare perché uno dei figli gli aveva aperto la porta.

Da quel momento si è rifiutato di uscire. Non solo: brandendo un coltello prelevato dal cippo trovato nella cucina, ha minacciato di morte la donna,. Già in passato la 40enne aveva subito i maltrattamenti dell’uomo. Approfittando di un momento di distrazione dell’ex compagno, la donna con i suoi figli è riuscita a fuggire dall’appartamento e scappare in strada trovando rifugio in auto.

L'ex compagno è stato raggiunto dai poliziotti mentre si trovava ancora barricato all’interno dell’appartamento ed in forte stato agitazione. E' stato arrestato per i reati di minacce aggravate e violazione di domicilio.

Dagli accertamenti effettuati, l’uomo risulta essere pluripregidicato per reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Nello specifico, a suo carico risultava una condanna per maltrattamenti e atti persecutori con divieto di avvicinamento alla persona offesa revocata nel 2019. L'uomo risultava, inoltre, irregolare sul territorio dell’UE, in quanto titolare di un permesso di soggiorno scaduto da diverso tempo.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo venisse collocato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto è stato poi convalidato e l’uomo posto agli arresti domiciliari fuori città, presso l’abitazione di un suo conoscente.