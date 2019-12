Tre conferme e le new entry Gerace e Daffadà: i parmensi candidati Pd alle regionali

Casa Pd svela i nomi dei parmensi che saranno in corsa alle prossime regionali al fianco del governatore uscente Stefano Bonaccini.

Cinque nomi in tutto. Ci saranno ancora Simona Caselli, Massimo Iotti e Barabra Lori e a loro si aggiungeranno due new entry. Si tratta di Matteo Daffadà, vicesindaco di Borgotaro, e di Pasquale Gerace, assessore alla Cultura del Comune di Salsomaggiore e in lista come indipendente (è l'unico a non avere la tessera del Pd). Bonaccini potrà contare in realtà sull'appoggio di altre 5 liste, in cui ci saranno altri nomi del nostro territorio.

Tutti i particolari sulla Gazzetta di Parma in edicola domani, giovedì.