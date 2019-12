Marani e la Paci in lista con Bonaccini

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, come aveva già annunciato, non sarà candidato alle regionali, ma il suo movimento Italia in Comune è schierato al fianco di Stefano Bonaccini. L’assessore alla casa Nicoletta Paci e l’ex assessore Giovanni Marani, due fedelissimi del sindaco, saranno infatti candidati a Parma nella lista 'Bonaccini presidente'.

«Non posso che apprezzare le proposte avanzate da Italia in Comune - ha detto Bonaccini che ha incontrato Pizzarotti - sono pienamente coerenti con gli obiettivi che ho indicato e sono estremamente concrete, a testimonianza che è proprio il lavoro comune sul territorio ad unirci in questa sfida elettorale. Tra queste, il progetto di estendere e consolidare, nei nidi e nelle materne, l’apprendimento della lingua inglese per tutti i bambini di questa Regione».

