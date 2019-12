Salvini a Parma: 'Le elezioni? Occasione unica per cambiare'

«Le elezioni del prossimo 26 gennaio in Emilia-Romagna sono un'occasione unica per cambiare il governo di questa regione e portare un po' di aria fresca in uffici dove da 50 anni si segue sempre lo stesso copione, fatto di burocrazia spinta all'eccesso e di lontananza dai cittadini».



A parlare così è Matteo Salvini che questa sera era a Parma, al PalaVerde (ex PalaCassa) per la cena degli auguri della Lega Emilia. Una cena con oltre 1.000 partecipanti che hanno salutato «il Capitano» con una vera e propria ovazione al suo ingresso in sala, attorno alle 21,15, accompagnato dalla candidata alla presidenza della Regione, Lucia Borgonzoni.