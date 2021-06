Vanessa Quell'artista con le verdure come modelle

«Le mie verdure come modelle»: Vanessa Cavalca, che gestisce l’orto dell’omonima azienda agricola di famiglia a Gainago di Torrile, posa lo sguardo d’artista sul miracolo quotidiano della loro maturazione. Diplomata in grafica e fotografia al liceo artistico Toschi, accudisce con certosina cura i frutti della terra e ammira la bellezza piena di questa “natura viva”.

«Quando, dopo tanto lavoro, un mattino trovo le verdure pronte, avendole viste crescere, provo un’emozione indescrivibile e le considero i soggetti migliori da fotografare»: Vanessa risponde all’intervista a bordo del trattore, durante una delle sue giornate che iniziano all’alba e proseguono a ritmo serrato fino a sera.

«La nostra è un’azienda - racconta - a conduzione familiare. Prima avevamo un podere a Mantova, di proprietà di mio padre Gianni, poi ci siamo trasferiti a Gainago di Torrile creando un'azienda che è seguita da Confagricoltura. Dopo tanti lavori diversi, dalla commessa alla barista, provati nel frattempo, il mio impegno convinto è qui. Facendo campagne estive, il richiamo della terra, con cui ho un rapporto d’amore fin da piccola, mi ha fatto capire quale fosse il percorso da seguire. Da quando abbiamo aperto l’agriturismo, quindi, seguo l’orto».

Meloni, frumento e orzo, oltre alle produzioni dell’orto, sono le colture dell’azienda agricola Cavalca, che vende in uno spaccio interno, gestito da Vanessa, affiancato da un sito online dove i clienti possono ordinare le cassette già pronte in diversi formati.

Vanessa Cavalca ama il proprio mestiere con passione e curiosità, coronandolo nel tempo libero con l’interesse per l’apicoltura e il giardinaggio. «Fare questo lavoro - prosegue Vanessa - per una donna è faticoso dal punto di vista fisico, ma noi non ci facciamo spaventare: vedo che siamo sempre più numerose in questo ambito professionale. In generale, noto che tante persone stanno lasciando la vita dell’ufficio per trasferirsi in campagna a contatto con la terra. La difficoltà per una donna è, un po’ come in tutti i settori, conciliare il lavoro con la famiglia».

Mamma di una bimba di un anno e otto mesi, ha imparato a tenere insieme tutto: «Questo scorcio di stagione che prelude l’estate, è tra i miei preferiti. Sono pronte le profumate fragole, i miei capolavori rubini di bontà: per il 2021 abbiamo deciso, a grande richiesta, di raddoppiarne la produzione».

La famiglia sposa l’amore per la campagna e la natura con la passione per la tavola, avvalendosi di un proprio laboratorio alimentare: le materie prime sono lavorate a chilometro zero da mani esperte.

«La cucina - spiega Vanessa - è seguita dallo chef Marco Cavalca, mio fratello, cui affido i prodotti genuini del raccolto di giornata perché li trasformi in piatti unici nel gusto e nell’aspetto».

LA SCHEDA

Nome: Vanessa Cavalca

Età: 41 anni

Studi: Diploma in grafica pubblicitaria

Segno zodiacale: Ariete

Hobby: Giardinaggio apicoltura

Sogno nel cassetto: Vivere sempre coi ritmi della natura

Azienda: Società agricola Cavalca, strada Viazza di Pizzolese 2, Gainago (Torrile)

Attività: Coltivazione di angurie, meloni e orticole; vendita diretta e agriturismo