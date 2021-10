Mercato Campagna Amica di Barriera Repubblica: arriva la zucca solidale

Sabato mattina al Mercato Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma arriva la “Zucca solidale”, un’idea - comunica Coldiretti - nata dalla volontà di sostenere le famiglie più bisognose, soprattutto in questo periodo di difficoltà dovuta alla pandemia.

Simbolo della notte delle streghe che dal nord ha contagiato anche l’Europa, la zucca – comunica Coldiretti - è motivo di attrazione soprattutto per i bambini che, insieme ai loro genitori, sabato 30 Ottobre potranno vederla intagliare dal vivo, in diverse forme e motivi, ed acquistarla come ricordo della mattinata e come gesto di solidarietà verso chi si trova in situazioni di povertà. Il ricavato delle donazioni sarà, infatti, devoluto all’Emporio Solidale di Parma a sostegno delle famiglie indigenti.

Nel corso della mattinata tutti i banchi del Mercato di Campagna Amica, dove fare acquisti dei migliori prodotti del territorio e di stagione, saranno addobbati con richiami al tema della zucca, uno dei simboli tipici del periodo autunnale, dalle particolari proprietà nutritive e benefiche per la salute.